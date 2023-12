„Mord im Hühnerstall“ beim Langerringer Burschenverein

Von Weihnachten bis Dreikönig gibt es den Dreiakter „Mord im Hühnerstall“ auf der Bühne im Gemeindezentrum in Langerringen zu sehen.

Der Katholische Burschenverein (KBV) setzt die Theatertradition an den Weihnachtstagen fort. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember um 15 Uhr öffnet sich der Vorhang im Langerringer Gemeindezentrum für die Kindervorstellung und am gleichen Abend um 19 Uhr findet die Premiere vor großem Publikum statt. Zur Aufführung kommt der Dreiakter „Mord im Hühnerstall“ von Regina Rösch. Eine ländliche Komödie um eine heftige Auseinandersetzung im Hühnerstall wegen Liebesaffären und um das schwere Leben des Finanzbeamten Alfons.

Tickets sind in Langerringen täglich abends zu erhalten

Die weiteren Theaterabende sind am 29. und 30. Dezember (Freitag und Samstag) und dann im neuen Jahr am 2., 4., 5. und 6. Januar jeweils um 19 Uhr im Gemeindezentrum. Karten können bei Familie Graßl täglich zwischen 19 und 20 Uhr telefonisch unter 08232/73739 reserviert werden.