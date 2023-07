Radfahrer kommen aus Frankreich nach Langerringen

Ein Fahrradtross rollt schon nach Langerringen: Die Partnergemeinde La Baconnière kommt mit einer Fahrradgruppe und einem Bus zu Besuch. Was sie in Langerringen erwartet

18 Radsportler und Begleitpersonen sind am Samstag im französischen La Baconnière gestartet, um eine Woche später in der Partnergemeinde Langerringen anzukommen. Sie wurden vom Bürgermeister David Besneux und dem Partnerschaftsvorsitzenden Alain Gouvenou mit einigen Begleitfahrzeugen vom „Espace Langerringen“ aus auf die 1.200 Kilometer lange Strecke geschickt. Nach acht Etappen wollen die Radfahrer des Clubs „Baco Cyclo“ an diesem Samstag in Langerringen ankommen. Dessen Präsident Alain Couanon hat die Tour ausgearbeitet und fährt als Ältester mit. Das Team besteht aus Radfahrern im Alter von 17 bis 64 Jahren. Bei den letzten drei Etappen ab Colmar über Donaueschingen und Memmingen werden sie von drei Langerringern begleitet, die ihnen am Mittwoch in einem Kleinbus mit ihren Rädern entgegenfahren.

Das erleben die Franzosen in Deutschland

Bei der Ankunft am Samstagmittag wird der Fahrradtross ab Ettringen über Gennach von den Feuerwehren Gennach und Langerringen zum Langerringer Musikantenstadel geleitet. Dort empfängt Bürgermeister Marcus Knoll und Partnerschaftsvereinsvorsitzender Konrad Dobler die 18 Radsportler und ihre Begleitpersonen. Mit dabei sind dann auch die etwa 70 weiteren Gäste aus La Baconnière, die tags zuvor mit dem Bus und Privatautos anreisen. Nach einer Stärkung werden die Radler erst einmal ihre Quartiere bei den Gastgebern beziehen. Am Samstagabend findet dann ein gemeinsamer Heimatabend mit Musik und Volkstänzen im Musikantenstadel statt. Der Sonntag ist traditionell der Familientag, an dem die Gastgeber mit ihren Gästen private Ausflüge oder Besuche unternehmen können.

Am Montag steht ein gemeinsamer Ausflug der französischen Besucher nach Schongau an, wo sie eine Stadtbesichtigung und eine Floßfahrt mit Picknick in Reichling erwartet. Der Abschlussabend mit den Gastfamilien findet danach bei einem gemeinsamen Essen im Langerringer Gemeindezentrum statt. Am Dienstag, 18. Juli, fahren dann alle Gäste zusammen mit dem Bus und Privatautos wieder zurück in die Mayenne. Für die etwa zehn mitreisenden Jugendlichen wird von den Jugendleiterinnen des Partnerschaftsvereins ein eigenes Programm ausgearbeitet.