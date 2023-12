Was Langerringen in diesem Jahr bewegte 

Gemeinderat hält Rückschau und blickt hoffnungsvoll auf eingeleitete Entwicklungen. Das Feuerwehrfest war der Höhepunkt des Jahres.

In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres zogen Bürgermeister Marcus Knoll und die Sprecher der Fraktionen die Bilanz eines bewegten Jahres. „Ein erheblicher Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen verordnete einen konsequenten Sparkurs. Unbeliebte Entscheidungen wie die Schließung der Musikschule sorgten für eine ziemlich aufgeheizte Stimmung“, sagte Knoll. Inzwischen wurde aber unter dem Dach der Musikschule Lechfeld eine Lösung gefunden, welche die Schüler und Eltern nicht belastet, aber die Kosten der Gemeinde deutlich verringert.

Neben den Pflichtaufgaben der Gemeinde müssen freiwillige Leistungen verstärkt durch ehrenamtliche Eigeninitiative getragen werden. So lobte Knoll den Idealismus einer Interessengruppe, die unter dem Dach des Sportvereins SpVgg Langerringen den Bau einer Pumptrack-Anlage realisierte. Für das Gewerbegebiet Nord sieht der Bürgermeister mit der künftigen Ansiedlung des Umweltkompetenzzentrums des Landkreises und mit dem wohl größten Sport- und Freizeitkomplex der Region mit einem Kino eine sehr positive Entwicklung. Den Herausforderungen der Energiewende habe sich die Gemeinde mit der Ausweisung von Flächen für Windkraft und Freiflächen-Photovoltaik gestellt. Zusammen mit den Nachbargemeinden wurde die Struktur für Bürgerbeteiligungen gelegt.

Heilpädagogische Tagesstätte St. Gregor

Als sehr erfreuliche Neuerung nannte Knoll die Ansiedlung des V-Mini-Marktes in der Dorfmitte anstelle des ursprünglich dort geplanten Dorfladens. Für das von der Kirche erworbene historische Benefiziatenhaus wurde eine neue Nutzung gefunden. Dort wird schon bald eine heilpädagogische Tagesstätte der St. Gregor Jugendhilfe für bis zu zehn Kinder ab sechs Jahren eröffnet. Im Herbst wurden die Außenanlagen beim Kindergarten in Gennach und der lang ersehnte Auweg in Schwabmühlhausen fertiggestellt.

Aus den vielen kulturellen Veranstaltungen im Gemeindezentrum und dem Markttreiben ragt das fünftägige Feuerwehrfest zum 150. Jubiläum als Höhepunkt des Jahres heraus. Weit über 10.000 Besucher wurden von rund 300 Helfern der Feuerwehr als Gäste bewirtet und mit hochkarätigen Bands im Festzelt und beim großen Umzug bestens unterhalten. Das Traumwetter machte dieses Fest zu einem „Sommermärchen“.

Im Innenentwicklungskonzept sieht Bürgermeister Knoll bereits konkrete Ansätze für die künftige städtebauliche Entwicklung und in der Mitfahrplattform „fahrmob“ einen Beitrag zur Mobilität und Reduzierung des Individualverkehrs auf den Wegen zum Arbeitsplatz und sonstigen regelmäßigen Zielen. Die Gemeinde werde auch den Landkreis bei der Aufnahme von Asylbewerbern unterstützen. Für das vom Landkreis angemietete Wohnhaus neben der Schule wurde eine Alternative angeboten.