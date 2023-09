Wellness-Areal "Am Römergut" ist in Planung

Plus Das Gewerbegebäude in Langerringen mit neun Nutzungseinheiten soll bis zu zwölf Gästebetten, einen Wellnessbereich und Büros beherbergen.

Bereits im Januar 2021 hat Herbert Wilhelm, der Chef der Schwabmünchner Firma Sonnen-Wohnen, ein Hotel im Langerringer Gewerbegebiet angekündigt. Jetzt ist das vierstöckige Gebäude mit neun Nutzungseinheiten in der konkreten Planungsphase angekommen.

Nachdem in der geänderten Planung die Abstandsflächen eingehalten wurden, konnte der Gemeinderat mehrheitlich sein Einvernehmen erteilen. Der Beherbergungsbetrieb wurde von den damals angekündigten 60 Betten auf vier moderne Zimmer und eine Luxussuite mit insgesamt bis zu zwölf Betten und einen Aufenthaltsraum verkleinert. Die Zimmer sind zur Selbstversorgung im Luxussegment für Familien oder kleine Gruppen ausgestattet.