Wie geht es weiter mit dem Benefiziatenhaus in Langerringen?

Plus Die St. Gregor Jugendhilfe will dort eine heilpädagogische Tagesstätte für Kinder einrichten. Der Gemeinderat hat sich außerdem mit dem Energiewerk "Lech-Wertach-Stauden" befasst.

Bürgermeister Marcus Knoll berichtete im Langerringer Gemeinderat über eine positive Entwicklung für das Benefiziatenhaus. Das historische Gebäude von 1792/93 hatte die Gemeinde vor einem Jahr von der Kirche erworben. Diese hatte keine Verwendung mehr für das ehemalige Pfarrerwohnhaus, seit das neue Gemeindezentrum 2014 eröffnet wurde. Damit das Gebäude, das mit der Leonhardskapelle und der vorgelagerten Wegekapelle ein sehenswertes Ensemble bildet, nicht in fremde Hände kommt, hat es die Gemeinde für 230.000 Euro gekauft. Nun hatte die Suche nach einer sinnvollen Nutzung Erfolg.

Die St. Gregor Jugendhilfe wird dort eine heilpädagogische Tagesstätte für Kinder ab sechs Jahren betreiben. Damit hat die Gemeinde eine katholische Stiftung als Mieter gefunden, die bereits im September die Tagesstätte eröffnen will. Dazu sind kleinere Umbauten erforderlich, die bau- und denkmalschutzrechtlich unbedenklich sind. An Art und Maß des Gebäudes ändert sich nichts. Auf dem Parkplatz bei der Leonhardskapelle werden drei Stellplätze ausgewiesen. Der Gemeinderat stimmte der Nutzungsänderung geschlossen zu.