Der Lechpark ist verkauft: Was der neue Eigentümer Stefan Egger jetzt plant

Lechpark Untermeitingen Seit Jahren steht der Lechpark in Untermeitingen leer. Stefan Egger, neuer Eigentümer und Betreiber der Disco PM, will das ändern.

Plus Jahrelang stand der Lechpark in Untermeitingen leer. Nun soll das Einkaufszentrum wiederbelebt werden. Der neue Eigentümer Stefan Egger (PM) hat konkrete Pläne.

Von Felicitas Lachmayr

Jahrelang stand der Lechpark in Untermeitingen leer. Nun soll das Einkaufszentrum an der Lagerlechfelder Straße wiederbelebt werden. Mehrere Eigentümer hatten sich an einem Konzept versucht, doch nichts blieb dauerhaft bestehen. Jetzt wechselte die Immobilie den Besitzer: Stefan Egger, Betreiber der Disco PM, hat sie erworben und will sie attraktiv machen.

