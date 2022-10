LG Wehringen trumpft auf

Mit guten Ergebnissen kehrten die Leichtathletinnen und Leichtathleten der LG Wehringen von der Landkreismeisterschaft zurück.

Bei den Leichtathletik-Landkreismeisterschaften des Kreises Augsburg in Neusäß konnte die Laufgemeinschaft Wehringen sechs Meistertitel und sieben weitere Podestplätze erzielen.

Bei den Jüngsten der Altersklasse W8 gewann überraschend Sofia Dell im Dreikampf mit 767 Punkten. Ebenfalls siegreich war Tobias Aunkofer (M9) im Dreikampf mit 735 Punkten. Drei weitere Titel holte die LG über die 800-Meter-Distanz. Valerie Sager (W13) siegte überlegen in guten 2:42,73 Minuten, Leah Henshaw (W11) lief mit persönlicher Bestzeit von 2:54,75 zum Sieg, vor Anna Deuringer, die mit 2:59,41 Minuten Zweite wurde. Den dritten Titel konnte sich Fabian Kratofil (M12) bei seinem ersten 800-Meter-Lauf sichern. Im 3-Kampf gewann Fabian die Silbermedaille. Zudem gewann die LG in der Altersklasse mU12 mit Valerio Gremes, Joel Schröder, Nils Rau, Florian Puppich und Quirin Ulanowski im Dreikampf in der Mannschaftswertung.

Weitere zwei Silbermedaillen für die LG gewannen Laura Deuringer (W14) über 800 Meter und Johanna Paulin (W15) im Dreikampf. Bronze ging an Magdalena Steidle (W9) und Jonah Lindner (M9) im Dreikampf. Nina Drechsel (W13) fehlten am Ende lediglich drei Punkte zur Bronzemedaille im Dreikampf. Beim abschließenden 800-Meter-Lauf hatte Nina jedoch das Quäntchen Glück und sie wurde zeitgleich mit einer weiteren Läuferin Dritte.

Sofia Dell (W8) belegte den vierten Platz über 800 Meter. Leah Henshaw (W11) und ihre Schwester Alina (W13) kamen auf Rang sechs, Florian Puppich auf Rang sieben (M11), Anna Deuringer (W11) und Valerio Gremes (M10) auf Rang acht im Dreikampf. Über 800 Meter wurde Valerio Siebter, hinter Joel Schröder, der Sechster wurde in der Altersklasse M10.