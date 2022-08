Mittelneufnach

11:40 Uhr

Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall: Warum fuhr 82-Jähriger ins Wohnhaus?

Der Fahrer des BMW hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und fuhr in der steilen Rechtskurve am östlichen Ortseingang von Mittelenufnach geradeaus.

Plus Bei einem Unfall am Ortseingang von Mittelneufnach kommt ein 82-Jähriger ums Leben. Der Mann war wohl ungebremst in ein Haus gefahren. Die Suche nach der Ursache läuft.

Von Maximilian Czysz

Die Ursache für den tödlichen Unfall am Mittwochabend in Mittelneufnach bleibt unklar. Ein 82-jähriger Mann fuhr kurz nach 17 Uhr offenbar ungebremst in das Wohnhaus eines Hofs in der Brunnenstraße. Statt die Rechtskurve am Ende eines steilen Bergs zu nehmen, verlor der Mann die Kontrolle über seinen weißen BMW und fuhr geradeaus in die Leitplanke und schob sie gegen die Wand im Erdgeschoss. Sie wurde zum Teil eingedrückt. Das Wohnzimmerfenster zerbrach. Der 82-Jährige aus dem Landkreis Augsburg war zunächst noch ansprechbar, als ihn die Rettungskräfte aus dem Fahrzeugwrack befreiten. Dann erlag er am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Retter versuchten, den 82-Jährigen zu reanimieren. Seine 78-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt und dann mit dem Rettungshubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm geflogen. Über ihren Zustand wurde am Donnerstag nichts bekannt. Nun läuft die Suche nach dem Auslöser des tragischen Unfalls.

