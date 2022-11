So wollen die Mittelstetter in Zukunft ihren Stadtteil verbessern

Die Bürger haben an einem Seminar teilgenommen und festgelegt, wo am meisten Handlungsbedarf besteht. Wie es jetzt weitergeht.

Mittelstetten soll noch lebenswerter werden. Der Schwabmünchner Ortsteil mit etwa 600 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt circa zwei Kilometer nördlich der Stadt und nimmt nun am Dorferneuerungsverfahren des Amtes für Ländliche Entwicklung teil. Das Amt bezuschusst die Maßnahmen.

Die Wunschliste ist lang

Um solche Fördergelder zu erhalten, ist immer eine Bürgerbeteiligung nötig. Und die Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits vor einigen Monaten engagiert beteiligt: Etwa 60 Mittelstetter haben gemeinsam mit einer Architektin, dem Bürgermeister und dem Stadtbaumeister an einem zweitägigen Seminar teilgenommen und dort ausgearbeitet, wie sie den Ortsteil lebenswerter machen möchten. Die Liste der Wünsche ist lang. Das sind einige der wichtigsten Vorschläge: ein neues Dorfgemeinschaftshaus, ein Nutzungskonzept für den Baggersee, mehr Parkplätze im Dorf, eine gebündelte Regionalvermarktung mit Café, eine zusätzliche Linksabbiegerspur auf der nördlichen Ortszufahrt, Bushaltestellen im Ort mit Fahrradständer, ein Nahwärme-Energiekonzept, eine öffentliche WC-Anlage und mehr Angebote für Senioren, darunter auch Mehrgenerationen-Wohnen.

Dorfgemeinschaftshaus liegt den Vereinen am Herzen

Besonders ein barrierefreies Dorfgemeinschaftshaus mit einem Veranstaltungsaal für etwa 200 Personen, Räume für Vereine aller Art, einem Stüble für die Geselligkeit, einer Küche, Büros, Lagerräumen und sanitären Anlagen lag den Teilnehmenden am Herzen. Ebenso ein Platz daneben für Außenveranstaltungen, ein Dorfplatz für etwa 500 Personen mit Biergarten und Maibaum. So soll ein Ortszentrum entstehen. Die Alte Schule ist aus brandschutzrechtlichen Gründen für größere Veranstaltungen, wie der bunte Abend des Faschingsclubs, nicht mehr nutzbar, deshalb wünschen sich vor allem die Vereine Ersatz.

Ein Verkehrskonzept mit einer gestalteten Dorfstraße mit Parkplätzen, Querungshilfen und einem durchgängigen barrierefreien Gehweg und einer Linksabbiegespur an der Ortszufahrt soll ebenfalls erstellt werden. Für die unterschiedlichen Bereiche sollen nun Arbeitsgruppen weitere Schritte planen und in die Wege leiten.

Um das Dorfentwicklungsverfahren voranzutreiben, steht nun die Auswahl eines geeigneten Planungsbüros an. Der Stadtrat wolle die Ausschreibung in den nächsten Tagen voranbringen, hieß es in der aktuellen Sitzung. Die Planer sollen sich dann Mitte Januar einem Auswahlgremium präsentieren, das unter anderem aus Vertretern aus Mittelstetten und vier Stadträten, einer aus jeder Fraktion besteht. Aus dem Stadtrat mit dabei sind Benjamin Schorer (CSU), Germar Thiele (Freie Wähler), Margit Stapf (Grüne) und Ivo Moll (SPD).

