A-cappella-Musik auf höchstem Niveau in Obermeitingen

In Obermeitingen begeisterte das Sextett Cash-n-Go das Publikum nicht nur durch hochkarätige Musik.

Ein bejubeltes Konzert gab die A-cappella-Formation Cash-n-Go im vollbesetzten Bürgerhaussaal in Obermeitingen. Das Augsburger Ensemble präsentierte eine mitreißende Bühnenshow mit Witz und Ironie, gespickt mit kleinen Frotzeleien untereinander, und hochklassige A-cappella-Musik. Bereits 2010 war die Gruppe in Obermeitingen zu Gast, nun stand sie wieder auf Einladung des Gesangvereins „Fröhlichkeit“ und seines Vorsitzenden Gottfried Riedmiller auf der Bühne des Bürgerhaussaals.

Cash-n-Go, das sind Christina Bianco (Sopran), Thomas Haala (Countertenor), Wayne Wegener (Tenor), Julian Dempf (Tenor), Thomas „Steino“ Steingruber (Bariton) und Markus „Schnorre“ Schmoll (Bass). Heuer feiert die Gruppe ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Als Nachfolger des Gründungsmitglieds Martin Seiler stieß 2019 Julian Dempf dazu.

Das semiprofessionelle Sextett, Preisträger bei nationalen und internationalen A-cappella-Wettbewerben, begeisterte bereits mit dem ersten Lied das Obermeitinger Publikum, das die Künstler mit heftigem Applaus und Jubelrufen feierte. Selbst arrangierte Stücke aus Pop und Rock quer durch die Jahrzehnte – mal ernsthaft, mal mit einem Augenzwinkern, aber immer aus vollem Herzen und gesanglich auf hohem Niveau, standen auf dem Programm.

Künstler präsentieren in Obermeitingen eine große musikalische Bandbreite

Ob „Aquarius“ aus dem Musical „Hair“, „No roots“ von Alice Merton, ein erstklassiges „Bohemian Rhapsody“ mit Wayne Wegener als Solist oder ein zum Loblied eines Bügeleisens umgewidmetes „Das Model“ von Kraftwerk – die Lieder zündeten bei den Zuhörern alle. Die Medleys bewiesen wieder einmal die große Bandbreite und hohe Musikalität im Arrangement wie im Gesang der Künstler.

Immer wieder traten einzelne Mitglieder solistisch hervor und überzeugten auch mit schauspielerischem Talent. So Thomas Haala mit „Küssen kann man nicht alleine“ von Max Raabe, der sich schon eine Dame im Publikum ausgewählt hatte, oder als Edith Piaf. Mit „Never enough“ aus dem Kinofilm „Greatest Showman“ und „Top of the world“ von The Carpenters brillierte Christina Bianco, die auch erfolgreich als Solo-Künstlerin unterwegs ist. Thomas Steingruber stand mit „Chasing cars“ von Snow Patrol vorne im Rampenlicht. Julian Dempf interpretierte den 80er-Superhit „You’re the inspiration“ von Chicago.

Info: Die nächsten Auftritte von Cash-n-Go sind am 6., 7. und 8. Januar 2023 im Bürgersaal Stadtbergen.