Die Herausforderung Energiewende beschäftigt viele Obermeitinger

Plus Zahlreiche Obermeitinger wollten im Bürgerhaus wissen, wie es um ihre Gemeinde bestellt ist. Bürgermeister Losert gab Auskunft.

Von Daniela Egert

Obermeitingen rüstet sich für die Zukunft. So steht die Vergabe von zehn Bauplätzen für Einfamilien- und Doppelhäuser im Rahmen der Erschließung des Baugebiets „BG Süd VI“ an der Lechfeldstraße kurz bevor. Eine der wichtigsten künftigen Aufgaben wird die Energiewende mithilfe von umweltschonenden Alternativen sein. Als „never ending story“ bezeichnete Losert während der Bürgerversammlung den geplanten Glasfaserausbau der Telekom im Gemeindegebiet.

Eine zuversichtlich stimmende Nachricht für Obermeitingens Zukunft gibt es bei den jungen Familien zu vermelden. „Die Geburtenzahlen haben sich in den letzten zehn Jahren sehr positiv entwickelt“, so Erwin Losert. Auch bei den Einnahmen gebe es einen positiven Trend, etwa bei der Einkommenssteuer. In den letzten drei Jahren war die Gemeinde in Bezug auf die verbuchte Gewerbesteuer ebenfalls auf einem guten Weg. Insgesamt geht der Ortsvorstand für 2023 von Einnahmen in Höhe von knapp 3.265.000 Euro aus.

