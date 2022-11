Er hält das Ergebnis des Obermeitinger Bürgerentscheids für ungültig

Plus Reinhard Schiegg aus Obermeitingen hat wegen einer anonymen Wahlwerbung Anzeige bei der Polizei gestellt und fechtet das Ergebnis des Bürgerentscheids an.

Bereits vor dem Bürgerentscheid von Obermeitingen haben Sie Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Grund: Vor der Wahl wurden Wurfzettel in Obermeitingen verteilt, die kein Impressum enthielten. Das stellt Ihrer Meinung nach einen Verstoß gegen das Bayerische Pressegesetz dar. Was erhoffen Sie sich davon?



Reinhard Schiegg: Diese Wahlwerbung war nicht nur äußerst unfair gegenüber denjenigen, die mit ihrem Namen für ihre Argumente auf Flyern und Plakaten einstanden, sondern eben auch ungesetzlich. Deshalb müssen die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen werden.