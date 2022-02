Obermeitingen

18:30 Uhr

Geplante Seniorenwohnanlage: Landratsamt verlangt Bebauungsplan

Plus In Obermeitingen sollen 13 Wohneinheiten für Senioren entstehen. Jetzt muss die Gemeinde aber ein Bauleitplanverfahren eröffnen. Das kostet Zeit und Geld.

Von Sybille Heidemeyer

Die geplante Seniorenwohnanlage am Amselweg 1a stand erneut auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung in Obermeitingen. Im Oktober vergangenen Jahres erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen für den Neubau mit 13 barrierefreien Wohneinheiten für Senioren ab 60 Jahren. Das Landratsamt Landsberg am Lech hat dieser Auffassung widersprochen und fordert einen Bebauungsplan.

