Obermeitingen startet in die Theatersaison: Bald ist Premiere

Im Bürgerhaus Obermeitingen wird wieder Theater gespielt. An fünf Terminen können Zuschauerinnen und Zuschauer beim Dreiakter "Sturm im Gurkenglas" dabei sein.

Nach langer coronabedingter Pause wird in diesem Jahr in Obermeitingen wieder Theater gespielt. Mit einer turbulenten Komödie in drei Akten startet die Theaterbühne Obermeitingen im März in die Saison 2023.

"Sturm im Gurkenglas" von Andreas Wening handelt von Hubert von Dillmann, dessen Traditionsbetrieb vor der Pleite steht. Seiner Gattin Konstanze schmeckt das überhaupt nicht und so entscheidet sich Dillmann, seinen Mitarbeiter Jacobi und dessen Frau auf eine Yacht einzuladen. Er will das Gurken-Geheimrezept von seinem Mitarbeiter entlocken. Doch der Abend läuft komplett aus dem Ruder.

Benefizveranstaltung für Senioren und Kinder in Obermeitingen

Der Dreiakter wird an fünf Spielterminen im Bürgerhaus Obermeitingen im großen Saal aufgeführt. Es werden kleine Speisen und Getränke angeboten. Der Theaterverein lädt bei der Premiere am Samstag, 18. März, um 19 Uhr, auf ein Glas Sekt oder Orangensaft ein. Zuvor findet ab 14 Uhr im Bürgerhaus die Benefizveranstaltung für Kinder und Senioren statt. Karten im Vorverkauf können online über www.theaterbuehne-obermeitingen.de oder telefonisch unter 0176/39141888 (Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 19 Uhr) bestellt werden. (AZ)

Spieltermine: