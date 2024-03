Theater in Obermeitingen: Ein himmlisch-teuflisches Fiasko

Die Theaterbühne Obermeitingen spielt das Stück „Eine himmlische Beförderung“. Es gibt noch drei Vorführungen.

Der schönste Tag im Leben eines Paares sollte der Hochzeitstag sein. Doch, dass es auch anders laufen kann, können die Zuschauer im Bürgerhaus in Obermeitingen erleben. Eine Fantasy-Komödie als Dreiakter von Wolfgang Bräutigam hat sich die Theaterbühne für ihre Vorstellungen ausgewählt. Der Ausgang dieser Geschichte ist lange nicht absehbar. Doch gleich zu Beginn ist spürbar, dass die Rollen der Darsteller dank der Regisseurin Irmgard Riedmiller bestens verteilt sind, was bei 13 Mitspielenden nicht immer ganz einfach ist.

Theaterbühne Obermeitingen: Der Teufel muss sich seine Hörner verdienen

"Eine himmlische Beförderung", so lautet der Titel dieses teuflisch-himmlischen Fiaskos, in das die Zuschauer hineingeführt werden. Richtig schaurig beginnt es mit einem Gewitter und einem Nebelschleier, noch bevor sich der Vorhang öffnet. Zwei unheimliche Gestalten erscheinen: Teufels Großmutter (Christa Nerlinger) mit ihrem Auszubildenden Diavolo (Attila Friedrich), der eine böse Tat vollbringen muss, um sich die eigenen Hörner zu verdienen. Seine Aufgabe ist es, die geplante Hochzeit im Hause Weismann zu verhindern. Mit Eifer, teuflischer Freude und einem Umhang, der ihn unsichtbar machen soll, macht er sich ans Werk. Alles dreht sich um die Vorbereitungen der Hochzeit von Tochter Yvonne (Anna Gruber). Familienvater Albert (Dieter Reichelmeir) freut sich auf das Geld, das sein zukünftiger Schwiegersohn Klaus Dieter (Fabian Heß) mit in die Ehe bringen soll. Mit seinem Nachbarn Heinz (Andreas Riedl) plant er den Bau eines Mehrfamilienhauses, das Grundstück dafür ist so gut wie gekauft.

Zwei eifrige Damen planen die Hochzeit bei „Eine himmlische Beförderung“

Die Brautmutter Erika (Brigitte Jahn) ist zu sehr bemüht, sich um alles zu kümmern, unterstützt wird sie dabei von ihrer Nachbarin Hilde (Sabine Stannecker), die sich selbst zur "Generalhochzeitsorganisatorin" ernennt. Beide Frauen kommen vor lauter Eifer nicht auf die Idee, dass das junge Paar alles selbst planen möchte. So beginnen die ersten Streitereien, über die sich der teuflische Azubi freut. Doch das ist ihm nicht genug, immer mehr Lügen fallen ihm ein, um das junge Glück zu zerstören. Eifersucht, Streit und Beschimpfungen häufen sich. Mit einbezogen werden auch die beiden Trauzeugen Nadin (Mujan Eberhart) und Gerd (Thiemo Frosch) sowie Henriette (Andrea Schalk), die Mutter des Bräutigams. Als Souffleuse wirkt Daniela Steinbauer mit.

Schlussbild mit allen Darstellern von "Eine himmlische Beförderung". Foto: Jürgen Schmidt

Die Brautmutter glaubt, dass das Durcheinander zum Himmel schreit. Ihr Ruf zum Himmel wird erhört und der Weißwurst liebende Petrus (Bernhard Jahn) schickt das tollpatschige Engelchen Raphaela (Simone Hartwig) auf die Erde, welche die Hochzeit retten soll, um sich endlich ihre lang ersehnten Flügelchen zu verdienen. Die Engelsdame erzeugt mit ihrem Harmoniestaub gleich noch mehr Durcheinander, da sie die falschen Pärchen zueinander führt. Es beginnt ein Hin und Her zwischen Diavolo und Raphaela, ein Kampf um die Hochzeit im Kampf um die Beförderung. Diavolo verbreitet falsche Liebesbriefe, versteckt Reizwäsche in Hosentaschen. Raphaela hat alle Hände voll zu tun, um das Schlimmste zu verhindern. Sie kämpft mit allen himmlischen Mächten, die ihr zur Verfügung stehen, manchmal jedoch auch mit weiblicher List. Wer den Wettkampf gewinnt und wie das Stück endet, wird an dieser Stelle nicht verraten.

Weitere Termine des Theaterstücks in Obermeitingen

Das Stück "Eine himmlische Beförderung" ist noch an den Samstagen, 16. und 23. März, jeweils ab 19 Uhr sowie am Sonntag, 17. März, ab 17 Uhr zu sehen. Kartenreservierungen sind über die Homepage „ www.theaterbühne-obermeitingen.de“ oder telefonisch unter der Nummer 0174/6291459 möglich. Für Speisen und Getränke ist vor der Aufführung oder in den Pausen gesorgt.

