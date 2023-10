Neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in Oberottmarshausen

Nachhaltige Mobilität wird in Oberottmarshausen großgeschrieben.

Um den Radverkehr zu stärken und dem Wunsch nach zusätzlichen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder möglichst nah am Gleis nachzukommen, wurde mittels eine "Bike&Ride"- Abstellanlage errichtet. Am Bahnhof sind jetzt 24 Abstellplätze in der Sammelschließanlage und 36 überdachte Fahrradabstellplätze vorhanden.

Somit können Bürger und Bürgerinnen aus Oberottmarshausen das Rad sicher und geschützt innerhalb der Schließanlage oder kostenfrei außerhalb parken. Der durch das Bundesministerium für Klimaschutz geförderte Ausbau soll einen zusätzlichen Anreiz schaffen, für die Fahrt zum Bahnhof auf das Auto zu verzichten.

Ab sofort können die Sammelschließanlagen-Stellplätze durch die App "Rad-Safe" oder auf der Website www.rad-safe.de/order/booking gebucht werden. Informationen gibt es auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.oberottmarshausen.de. Das Bild zeigt die Einweihung mit Bürgermeister Andreas Reiter und zugfahrenden Schülerinnen frühmorgens. (AZ)