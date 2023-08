Sommerabend mit Blasmusik in Oberottmarshausen

Einen gemütlichen Abend unter den Bäumen im Hof der Schule hat der Musikverein Oberottmarshausen auf die Beine gestellt.

So lässt sich der Sommer in vollen Zügen genießen: In Oberottmarshausen hatten die Mitglieder des Musikvereins einen Abend mit Blasmusik organisiert.

Das Vorstandsteam um die zweite Vorsitzende Gertrud Christ bewirtete die Gäste an den vollbesetzten Tischen mit erfrischenden Getränken, Cocktails und Bratensemmeln. Bei der unterhaltsamen Blasmusik des kleinen - von Andreas Frommel - dirigierten Orchesters mit sechs Musikerinnen und vier Musikern waren auch gute Gespräche unter den Gästen der gesamten Dorfgemeinschaft möglich.

Solo-Stücke kommen sehr gut an

„Das Orchester ist klein, aber optimal besetzt“, lobte Herbert Klotz, der Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Er besuchte die Serenade ebenso wie sein Stellvertreter Rudi Simacek mit Ehefrauen. Die musikalischen Höhepunkte setzten Stefan Birkle beim Schlagzeugsolo „Ich und mein Schlagzeug“ und Jürgen Frommel beim Solo „Gottfried auf Reisen“ mit dem Tenorhorn. Beim Stück „Harmonie“ griff auch der Dirigent Andreas Frommel selbst zu den Schlagstöcken.

Zum Schluss wird böhmisch geträumt

Zum Abschluss schwelgte die Blaskapelle zusammen mit den Zuhörern beim „Böhmischen Traum“ in traditioneller Blasmusik. Das Wetter erlaubte es, dass die Musiker sich nach dem Konzert noch gesellig unter die Zuhörer mischen konnten. (rony)