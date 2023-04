Mit zwei PS durchs Bioland: So lebt Familie Baur auf ihrem Hof

Plus Familie Baur liebt das Landleben. Sie kutschiert in und um Reichertshofen, vertreibt Bioland-Mehl und Honig. Und es ist immer Platz für Neues im Leben der Baurs.

2013 hat es zwischen Alexander und Stefanie Baur auf dem Faschingsball "gefunkt". 2015 wurde geheiratet und das Familienhaus in Reichertshofen bezogen. Heute tummeln sich in und um das Haus drei Söhne, ein Hund, drei Katzen, zwei Kutschenpferde und ein Pony. Die Baurs haben ihre Liebe zum Kutschieren entdeckt – aber darüber hinaus schlägt ihr Herz auch für den biologischen Landbau.

Einspannen ist bei den Baurs ein Job für die ganze Familie: Der 32-jährige Alexander zieht flott die "Linzer Wagonette" aus der Garage in den Hof. Während er die Kutsche bereit macht, kümmert sich seine Frau Stefanie um die Pferde: "Hänsel" und "Gretel" spitzen die Ohren und bekommen flugs zwei Mützen aufgesetzt, "um die Fliegen abzuhalten". Während die 28-Jährige das Zaumzeug anlegt, beobachten der fünfjährige Martin und der zwei Jahre jüngere Andreas, wie das gemacht wird – und wissen gleichzeitig, dass sie sich von den großen Pferden jetzt lieber fernhalten sollten. Als aber nach dem Einspannen der Kutschpferde das Pony "Dipsy" hinten an der Kutsche angeleint wird, da sind die beiden Buben wieder dabei. Auch der kleine Stefan, der erst ein Jahr alt ist, hat seinen Mittagsschlaf beendet und kann sich zum Wachwerden nichts Besseres vorstellen, als mit Mama, Papa und den Brüdern durch die Hügel rund um Reichertshofen zu kutschieren.