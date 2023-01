Altbürgermeister Erich Höß gestorben

Er war ein Macher und stand 36 Jahre an vorderster Front in der kleinen Staudengemeinde Scherstetten: Erich Höß ist im Alter von 89 Jahren nach längerer Krankheit gestorben.

Schon früh engagierte sich Erich Höß in seiner Heimatgemeinde. Von 1966 bis 1979 war er im Gemeinderat tätig, ehe er ab 1979 für 23 Jahre als Bürgermeister an der Spitze der Gemeinde Scherstetten stand. Viele schwierige Projekte hatte er in seiner Amtszeit zu meistern, wie zum Beispiel die Kanalisation, wo er durch seine ausgeglichene Art klug zwischen den Anwohnenden vermittelte. Bei seinem 75. Geburtstag ehrte ihn der damalige Vize-Landrat Max Strehle als einen Menschen, der es mit Menschlichkeit geschafft hat, die Leute sowohl in der Gemeinde als auch in den Stauden zu einem Miteinander zu führen. Erich Höß hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihm die verantwortungsvollen Amtsgeschäfte in all den Jahren viel Spaß gemacht haben.

Privat war Erich Höß sehr naturverbunden und liebte die Ausflüge in die Wälder und Berge. Auch den Scherstetter Vereinen war er immer sehr zugetan. Bereits als Jugendlicher trat er der Blaskapelle Scherstetten bei und die Musikproben fanden hier anfangs in der väterlichen Schreiner-Werkstatt statt. Bei den Schützen, dem Obst- und Gartenbauverein und einigen anderen Organisationen war er ebenfalls stets mit Rat und Tat ein wichtiger Pfeiler. Seit zehn Jahren lebte er nun im Altenheim in Türkheim. Doch Erich Höß war bis zu seinem Tod immer ein Scherstetter mit Herz und Seele.