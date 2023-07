Dreitägiges Blasmusikfestival: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Der Musikverein in Scherstetten feiert vom 14. bis 16. Juli sein dreitägiges Dorffest mit XXL-Party, Blasmusik und Oldtimertreffen

Über die Grenzen der Stauden bekannt ist das jährliche Blasmusikfest des Musikvereins aus Scherstetten. Vom 14. bis 16. Juli wird gefeiert. Im Festzelt hinter der alten Schule im Dorfzentrum wieder drei Tage lang hoch her. Die Vorbereitungen für die Neuauflage laufen bei Vorsitzendem Armin Seitz und seinem Festteam seit Wochen auf Hochtouren.

Eine große Party zum Auftakt

Mit einer XXL-Party startet das Festwochenende am Freitag, 14. Juli. Für den Sound und Stimmung sorgt DJ Tomcat ab 20.30 Uhr. Dazu gibt es ein Lasershow, Störchle- und Cocktailbar und einen Pizzastand auf dem Festgelände. Am Samstagabend wird es dann etwas volkstümlicher, wenn die gastgebende Blaskapelle Scherstetten unter der Leitung von Dirigent Christoph Reiter zum musikalischen Stelldichein zwischen böhmisch-mährische Blasmusik und Partyhits „Made in Scherstetten“ lädt. Beginn ist hier um 20 Uhr. Bereits ab 19 Uhr ist Zeltöffnung und Bewirtungsbeginn. Die Scherstetter Musiker sorgen in Eigenregie für die Bewirtung.

Oldtimer werden präsentiert

Der Festsonntag am 16. Juli startet ab 10.30 Uhr mit dem Oldtimertreffen der Schlepper- und Oldtimerfreunde Scherstetten. Bis zirka 15 Uhr können auf der Festwiese neben dem Zelt die Motorräder, Zugmaschinen, Autos und landwirtschaftliche Geräte bewundert werden. Ab 11 Uhr unterhalten die Schwarzachtaler Musikanten aus Waldberg stimmungsvoll zum Mittagstisch im Festzelt. Nach dem Mittag gibt es ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Das Nachmittagsprogramm inklusiv Kinderprogramm begleitet die Blasmusikbesetzung „Würfelblech“. Zum Festausklang spielen am Abend ab 19.30 Uhr die Schmuttertaler Musikanten aus Mickhausen noch einmal auf.

