Scherstetten

"Frauenpower" und männliche Traumkörper im Wahlkampf

Plus Die Premiere der Scherstetter Theaterfreunde sorgt für viele Lacher und zeigt auf sehr humorige Weise den berühmten Geschlechterkampf – alle Aufführungen sind bereits ausverkauft

Von Marcus Angele

Heiß her geht es auf der Schloßbergbühne Scherstetten. In diesem Jahr gibt es mit dem derben Dreiakter „Frauenpower“ aus der Feder von Autor Bernd Gombold wieder eine äußerst lustige Geschichte rund um das Thema Geschlechterkampf, schön verpackt im kommunalen Wahlkampf. Die zwölf Akteure auf der Bühne zeigten sich bei der ausverkauften Premiere in Topform und sorgten beim Publikum für viele Lacher und Applaus.

Der Ansturm auf die Karten war riesig. „Innerhalb von ein paar Stunden waren wir praktisch ausverkauft – sogar die Zusatzvorstellungen sind rappelvoll“, sagt Armin Kraus kurz bevor sich der Vorhang zum ersten Mal öffnete. Gleich elf Vorführungen gibt es in den kommenden Wochen im Pfarrstadel. Mit dem Stück „Frauenpower“ haben die Scherstetter Theaterfreunde einen Lachschlager ausgesucht und dafür auch die Rollen grandios besetzt. Neben der altbewährten Stammbesetzung gibt nach acht Jahren Pause Andrea Lutz ihr Comeback. Sarah Fischer ist dazu ganz neu im Team.

