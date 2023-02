Theater in Konradshofen: In der Wellness-Oase herrscht Verwirrung

Bei der Premiere des neuen Theaterstücks begeistert die Laienbühne Konradshofen mit einem turbulenten Dreiakter und spielt sogar mit dem Publikum.

"Was ist das für ein Gefühl, endlich wieder hier oben auf der Bühne zu stehen", sagte Andreas Knöpfle überglücklich nach der gelungenen Premiere des neuen Theaterstücks "Ein Doppelzimmer für fünf". Aber es war nicht nur ein gutes Gefühl für die Mimen auf der Bühne, sondern auch für das Publikum, das den ersten Auftritt nach zwei Jahren Pause irgendwo zwischen "spitze" und „"sauguat" wertete und am Ende mit langem Applaus belohnte.

Ein sehr gutes Händchen bewies Spielleiterin Stefanie Knöpfle bei der Auswahl des heiteren Theaterstücks "Ein Doppelzimmer für fünf" aus der Feder von Jasmin Leuthe. Dies hatte sie allerdings schon im Sommer 2020 parat, doch es sollte bekanntlich alles anders kommen. Nun konnte wieder gespielt werden, und man merkte von der ersten Minute an, dass da eine Menge Lust und Spaß auf der Bühne stand.

Die Rollenvergabe gelang maßgeschneidert, und jeder der zehn Mimen blühte regelrecht auf. Auch die beiden Debütanten Miriam Weimann und Rainer Kienast fügten sich perfekt in die mit alten Theaterhasen gespickte Spielgruppe ein, und von Lampenfieber war nichts zu spüren. So wurde es ein äußerst lustiger und kurzweiliger Abend, bei dem auch hier und da das Publikum miteinbezogen wurde oder aber auch interessante Fakten zur Entstehung von Konradshofen ans Licht kamen, als Gott auf dem berühmt berüchtigten Grimoldi saß.

Laienbühne in Konradshofen: Wellness-Oase mit Bauernhof-Charakter

Im Mittelpunkt steht die Pension Hubertushof von Helene und Paul, die sie in eine gut gehende Wellness-Oase mit Bauernhofcharakter umgewandelt haben. Dabei brillieren Stephan Knöpfle als Chefkoch Paul, Jutta Schnell als seine resolute Frau Helene und Andreas Knöpfle als Wellnesstrainer Meister Hoi. Die Zuschauer schmunzeln hier schon, wenn die drei nur die Bühne betreten. Das Hotelpersonal vervollständigt Andrea Ringler als flotte Rezeptionistin Rita, die in dem ganzen Durcheinander kühlen Kopf bewahren muss. Für knackiges Biogemüse auf dem Wellnesshof sorgt dazu noch Ökobauer Buschmann (Daniel Ulzhöfer).

Hausmeister Max bildete sich zum Wellness-Guru Meister Hoi weiter und kann es natürlich kaum erwarten, seine neu erworbenen Fähigkeiten anzuwenden. Der Test bei seiner Chefin Helene läuft allerdings etwas aus dem Ruder. Eventuell hat er dafür bei seiner Herzensdame Wilma (Miriam Weimann) etwas mehr Glück, die zusammen mit ihrer Oma Hilde (Sabine Kienast) als Gast in der Pension verweilt. Mysteriös ist dagegen der ältere Gast Diddi Spechtler (Rainer Kienast), der in ganz geheimer Mission angereist ist.

Star des Abends war ganz klar Andreas Drabek, der als entflohener Psychiatrieinsasse Kalle Bommel seine Identitäten inklusiv Dialekts fast fliegend wechselt und immer mehr für Verwirrung in der Pension sorgt. So verkauft er beispielsweise als Heintje van de Hollantie Löcher für holländischen Käse oder gibt sich kurze Zeit später schon wieder als französischer Physio-Pyrotechniker Françoise Bum Bum aus. Die ehrgeizige Ärztin Dr. Dr. Oberthal, wunderbar dominant von Birgitt Gotthardt verkörpert, ist dem entflohenen Patienten aber dicht auf den Fersen. Dazu hat sie sogar extra ihren mobilen Lügendetektor dabei. Ob sie damit am Ende allerdings erfolgreich ist, wird natürlich nicht verraten.

Nach knapp zwei Stunden bester Unterhaltung fiel der Vorhang, und die Zuschauer im ausverkauften Saal, unter ihnen auch die Theaterfreunde aus Mickhausen, sind restlos begeistert. Für die kommenden Aufführungen gibt es nur noch Restkarten beim Ferienhof Gattinger unter der Telefonnummer 08204/1741.