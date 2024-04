Theater mit Herz: Mit Freude etwas Gutes tun

Theaterfreunde Scherstetten spenden 3000 Euro für drei Projekte.

Mit elf ausverkauften Veranstaltungen feierten die Theaterfreunde Scherstetten in diesem Jahr eine äußerst erfolgreiche Theatersaison. Die Laienschauspieler sind nicht nur für den Muskelkater der Lachmuskelnbekannt, sondern auch für ihr großes Herz.

Bereits seit über zehn Jahren spenden sie für wohltätige Zwecke. Mit insgesamt .000 Euro unterstützen sie in diesem Jahr drei Projekte. 500 Euro bekommt d die örtliche Kirchenstiftung St. Peter und Paul für die neue Glockentechnik. 1000 Euro gehen an die Familienkrebshilfe Sonnenherz für die Aktion „Helft Hansjörg“. Hansjörg Bauer aus Walkertshofen leidet an der heimtückischen Muskelkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und seine Familie benötigt dringend ein rollstuhlgerechtes Auto oder ein spezielles Bett für die Pflege. „Die Frau von Hansjörg hat ihre Wurzeln in Scherstetten und da war es doch klar, dass wir hier einen kleinen Beitrag leisten“, sagt Theatervorsitzender Armin Kraus.

Spende geht auch an die Michael-Wagner-Stiftung

Eine weitere Spende mit 1500 Euro geht wie schon seit vielen Jahren an die Michael-Wagner-Stiftung „Kinderlachen“. Von der Stiftung ist Armin Kraus und seine Theaterkollegen überzeugt: „Michael Wagner leistet hier mit seiner Stiftung seit Jahren unglaublich tolle Arbeit für Kinder und Jugendliche, die bisher nicht so viel Glück hatten. Darum ist es jeden Cent wert, diesen Kindern mit unserer Spende ein Lachen zu schenken.“

Lesen Sie dazu auch