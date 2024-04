Auto in Schwabmünchen zerkratzt

Ein in der Hochfeldstraße geparkter Jeep ist in der Nacht zum Ostersonntag beschädigt worden.

In der Nacht zum Ostersonntag ist ein Jeep in der Hochfeldstraße in Schwabmünchen großflächig zerkratzt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Schwabmünchener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)