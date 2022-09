Schwabmünchen

vor 51 Min.

Bei der Schwabmünchner Stadtpfarrkirche steht der Feinschliff an

Bis zum feierlichen Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Stadtpfarrkirche ist in der Sakristei noch einiges zu tun.

Plus Nach fünf Jahren neigt sich die millionenschwere Sanierung der Stadtpfarrkirche Schwabmünchen dem Ende zu. Doch einige Bauarbeiten der Pfarrgemeinde gehen weiter.

Von Paula Binz Artikel anhören Shape

In den letzten Tagen der Sanierungsarbeiten geht es in der Schwabmünchner Stadtpfarrkirche St. Michael noch einmal rund: Im vorderen Bereich montiert ein Elektriker gerade die Lautsprecher. Bauarbeiter laufen mit Leitern und Werkzeug durch die Bankreihen. In einem Gang steht ein Staubsauger bereit. "Im Kirchenschiff fehlt nur noch der Feinschliff", sagt Christoph Leutgäb, während er zur Sakristei läuft. Dort steht dagegen noch einiges an Arbeit an. Es riecht nach frischer Farbe, die Holzmöbel sind in Plastik gehüllt und in die Mitte gerückt. An den Wänden blickt man auf ein Kabelgewirr. "Bis Sonntag soll das alles fertig sein", sagt Leutgäb. Nach fünf Jahren wird dann der Abschluss der Sanierung gefeiert.

