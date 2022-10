Das Kulturbüro will eine Silvesterparty auf dem Eisplatz veranstalten

Plus Das neue Kultur-Team in Schwabmünchen hat viel vor. Im Museum soll es Veränderungen geben und es sind einige neue Veranstaltungen geplant.

Seit Anfang 2020 hat die Stadt Schwabmünchen eine eigene Abteilung für die Kultur, geleitet von Kulturmanagerin Doris Hafner. Seit einigen Monaten hat sie zwei Mitarbeiterinnen zur Unterstützung bekommen: Alina Krüger, die als Wissenschaftliche Volontärin hauptsächlich im Museum tätig ist, und Marilena Eberle, die sich um das Veranstaltungsmanagement kümmert. Alle drei Fachfrauen haben in der aktuellen Sitzung des Schul- und Kulturausschusses ihre Pläne für das kommende Jahr vorgestellt.