Schwabmünchen

18:30 Uhr

Das Kulturleben in Schwabmünchen braucht ein Konzept

Eine Graffitiwand für Sprayer hat es in das Kulturkonzept der Stadt Schwabmünchen geschafft. Auf dem Foto ist die Wand im Flößerpark in Augsburg-Lechhausen zu sehen.

Plus Schwabmünchen will in Sachen Kultur nichts dem Zufall überlassen. Die Angst, dass ein Papier zum Thema in der Schublade endet, ist im Stadtrat groß.

Von Carmen Janzen

Die Stadt Schwabmünchen hat die Agentur Kulturgold beauftragt, ein Konzept für die Kultur zu erarbeiten. In einem einjährigen Prozess sind zusammen mit Kulturschaffenden, Künstlern, Bürgerinnen und Bürgern und Vertretern von Vereinen, Schulen und Kindergärten in mehreren Workshops Ideen gesammelt worden. Aus den Erkenntnissen ist nun ein Konzept entstanden, das Yvonne Pröbstle von der Agentur in der aktuellen Stadtratssitzung vorstellte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen