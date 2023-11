Der Besuch im Kunsthaus lohnt sich gerade doppelt

Zwei Ausstellungen sind im Kunsthaus zu sehen. In der Galerie warten Gemälde von Ildiko Titko, in der Kunsthalle Fotos von Lothar Zull und Texte von Sabine Sünwoldt.

Kunst im Doppelpack gibt es derzeit im Schwabmünchner Kunsthaus an der Bahnhofstraße. In der Galerie finden sich spannende Werke von Ildiko Titko, im großen Saal gibt es Fotografien des Schwabmünchner Fotografen Lothar Zull, garniert mit tollen Texten von Sabine Sünwoldt. So ergibt sich mehr als nur ein Grund, das Kunsthaus in den kommenden Wochen zu besuchen.

Eine spannende Zeitreise für Besucher

Die Wahl-Allgäuerin Ildiko Titko zeigt eine breite Retrospektive ihrer Werke, angefangen mit Zeichnungen, die sie noch vor Beginn ihres Kunststudiums geschaffen hat, bis hin zu aktuellen Bildern. So geht der Besucher auf eine spannende Zeitreise und kann den Wandel der 45-Jährigen verfolgen. Angefangen von den Zeichnungen geht Titkos Weg weiter zu Radierungen und Grafiken bis zur klassischen Malerei. Dabei ist festzustellen, dass immer mehr der Mensch in den Fokus der Kunstlehrerin rückt, auch wenn sich weiterhin Motive aus ihrer Allgäuer Wahlheimat oder Südeuropa in ihre Werke mischen. Als Vorlage dienen ihr dabei oft Fotografien, die sie dann malerisch in Szene setzt - gerne nur besondere Ausschnitte aus einem Bild, dem sie auf besondere Art und Weise leben einhaucht. Die Ausstellung mit dem Titel "Bruchlinien und Farbbrüche" bietet einen faszinierenden Blick auf Ildiko Titkos Wandel und und ihre immer noch große Experimentierfreudigkeit. Zeugnis davon sind auch die Illustrationen im Kinderbuch "Froschkönigs oder so", das sie gemeinsam mit Autor Achim Sonntag geschaffen hat.

Schwabmünchner Fotograf zeigt "Wehmut"

Farbig, aber nicht immer froh, ist hingegen die Fotoausstellung von Lothar Zull in der großen Kunsthalle. Der Titel "Wehmut" ist durchaus treffend. Der Schwabmünchner Fotograf, der Wehmut als "ein altmodisches Gefühl" bezeichnet, weckt mit seinen Motiven immer wieder diese Emotion. Er zeigt Vergangenes, Verfallenes, Geschlossenes - und so das irgendwie Unwiederbringliche. Sein spezieller Blick auf diese Dinge lassen beim Betrachten der Fotografien diese Wehmut aufkommen, gerade bei den durchaus bekannten Motiven der Region. Und gibt es neben geschlossenen Geschäften oder Gasthäusern auch eine Currywurst. Die Letzte, die es in seinem ehemaligen Stammlokal gab. Lothar Zull schickt den Betrachter seiner Werke auf eine Zeitreise zurück, zeigt Dinge die waren, aber so nicht mehr sind.

Fotograf Lothar Zull mit seiner Frau Luise Zull vor seinen Werken. Foto: Christian Kruppe

Ergänzt werden die Fotografien mit Texten von Sabine Sündwoldt. Schwabmünchens ehemalige Museumsleiterin geht mit der Kraft des Wortes auf die Fotos ein. Sie schaffen einen tiefen Blick in die Motive und vor allem einen Blick auf die Beweggründe, warum Lothar Zull das Motiv gewählt hat. So entsteht eine interessante und auch emotionale Symbiose aus Wort und Bild, die den Betrachter in ihren Bann zieht.

Die Ausstellung von Ildiko Titko ist noch bis zum 19. November zu sehen, die von Lothar Zull läuft eine Woche länger. Das Kunsthaus hat Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.