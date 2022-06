Der kleine Daniel feiert seinen ersten Herzgeburtstag

Plus Vor einem Jahr hat der Bub aus Schwabmünchen ein Spenderherz bekommen. Wie die Familie den Jahrestag feiert und was sich im vergangenen Jahr alles getan hat.

Vor einem Jahr: Der schwer herzkranke Daniel wartet seit fast 1000 Tagen auf der Kinderkardiologie der Uniklinik Großhadern auf ein Spenderorgan. Mutter Diana Dietrich verbringt jeden einzelnen dieser Tage an der Seite ihres Sohnes. Sein Leben beschränkt sich seit dem Säuglingsalter auf das 17 Quadratmeter große Patientenzimmer im neunten Stock des Hochhauses. Daniel ist an eine Herzunterstützungsmaschine angeschlossen, die seinen Bewegungsradius auf etwa zwei Meter rund um die Maschine beschränkt. Kurze Spaziergänge sind seit mehr als zwei Jahren die einzige Abwechslung für das Kind. Zwischendurch liegen die Nerven der Mutter blank.