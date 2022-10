Der neue Lions-Adventskalender ist gedruckt

Es ist ein Kalender für den guten Zweck: Wer einen oder mehrere der 2000 Exponate ersteht, kann Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von 7300 Euro gewinnen.

Ein besonderes Motiv ziert die Frontseite des Adventskalenders 2022: Gerhard Birkle setzte die Schwabmünchner Stadtpfarrkirche und den Weihnachtsmarkt, den Hoigarta, künstlerisch in Szene.

Für fünf Euro ist der Kalender in Geschäften und auch telefonisch erhältlich. Wer ihn erstanden hat, kann gewinnen: Die Preise reichen vom Holzbrettl über Einkaufsgutscheine, Magnum-Prosecco-Flaschen, Tages-Make-Ups und Poloshirts bis hin zu kostenloser Energieberatung und Alufelgen-Keramikversiegelung. Die Gewinnnummern werden am 27. November gezogen, die Gewinne müssen bis spätestens 31. Januar 2023 abgeholt sein. Sie werden in verschiedenen Schaukästen in der Stadt Schwabmünchen und auf der Homepage des Lions Clubs veröffentlicht. Die Ziehung erfolgt unter notarieller Aufsicht.

Bislang schon 60.000 Euro gesammelt

2021 wurden alle Kalender im Gesamtwert von 10.000 Euro verkauft. Abzüglich der Druckkosten konnten dann 7500 Euro an unterschiedliche Schwabmünchner Hilfsorganisationen übergeben werden. Einen kleinen Teil des Geldes behält sich der Lions Club Schwabmünchen für ganz besonders dringliche Fälle vor. Seit 2014, dem Geburtsjahr des Lions-Adventskalenders, eine Idee von Peter Frankenberger, konnte für rund 60.000 Euro Gutes getan werden.

Der Verkauf startet am Sonntag beim Schwabmünchner Weinfest und endet am 25. November. Wer den Adventskalender ordern möchte, kann ihn auch bei Lions Club-Schatzmeister Peter Frankenberger telefonisch unter der Nummer 08232/903009 bestellen.