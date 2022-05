Eine Ikone der Schwabmünchner Museumslandschaft geht in den Ruhestand

Nach knapp 30 Jahren verlässt Sabine Sünwoldt den Stuhl der Museumsleiterin in Schwabmünchen. Was sie geleistet hat und wie ihre Zukunft aussieht.

Die Aufzählung des beruflichen Schaffens von Sabine Sünwoldt durch Bürgermeister Lorenz Müller wollte fast nicht enden, als die ehemalige Museumsleiterin bei einer Feierstunde offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde. Den 120 Gästen in der Stadthalle führte Müller eindrucksvoll vor Augen, welche bleibenden Fußstapfen die Kunsthistorikerin hinterlässt, die zum Ende des Jahres 2021 aus dem nahezu 30-jährigen Dienst für die Stadt Schwabmünchen ausschied. Sabine Sünwoldt war als Leiterin des Museums und der Galerie der Stadt (MUGS), als Stadtarchivarin und kulturelle Allrounderin weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Der Abschied von Sabine Sünwoldt ist eine Zäsur

Lorenz Müller ließ in seiner Abschiedsrede, die er mehr als Zäsur denn als Abschied verstanden haben wollte, das Wirken Sünwoldts vor den Augen der geladenen Gäste Revue passieren. Der Film "MUGS - Der Film zum Museum", den Sabine Sünwoldt mit ihrem Team über das Museum und dessen erfolgreiche Ausstellungen und Aktionen fertigte, führte eindrucksvoll vor Augen, was in den Jahren im ehemaligen Schulgebäude an der Holzheystraße geschehen ist. "Bis zu acht Sonderausstellungen aus eigener Produktion zu den Themen Stadt- und Kulturgeschichte sowie Alltagskultur und Kunst konnten wir erleben; dazu mannigfaltige Schauen in der Galerie. Dabei kennzeichnete das Vertrauen, das sie bei den Künstlern genoss, den Stellenwert der Museumsleiterin. So war es auf ihr Engagement zurückzuführen, dass zahlreiche Künstler, darunter auch Stars wie Uli Stein, zu uns in die Stadt kamen", führte Müller weiter aus. Die Sonderausstellungen waren immer Publikumsmagneten, die Mitmachausstellung "Augenspiele" verzeichnete mit 12.000 Besuchern einen Besucherrekord.

Als Stadtarchivarin kümmerte sie sich auch um die Digitalisierung

Auch wenn das MUGS das auffälligste Tätigkeitsfeld war, hatte Sünwoldt als Stadtarchivarin ebenso Meilensteine gesetzt: Von der Pflege der Dokumente, zahlreichen Publikationen, Vorträgen und Workshops bis zur digitalen Verzeichnung des Bestandes lag vieles in ihrer Verantwortung. "Viele erinnern sich noch an die 50-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 2003. Das Konzept der Veranstaltung mit drei Festarealen lag ebenfalls bei Frau Sünwoldt", warf Müller einen Blick auf andere Aufgabenbereiche der Pensionärin, beispielsweise auch die Mitwirkung an der Entstehung des Kunst- und Kulturpreises der Stadt im Jahr 2009 und ihre eine große Rolle bei den Verleihungen.

"Hervorzuheben sind neben Ihrer hohen Sachkenntnis auch Ihr immenser Fleiß und enorme Eigeninitiative. Und nicht zu vergessen Ihre ausgeprägte Innovationsfreude", adressierte das Stadtoberhaupt an Sabine Sünwoldt, die als Kunstexpertin und Museumsmacherin mit beispiellosem Engagement und einem wahren Feuerwerk an kreativen Ideen für ihr Museum gekämpft, gelebt und auch gelitten habe. Nicht ohne Grund sei dem MUGS 2020 der Schwäbische Museumspreis verliehen worden, so Müller.

"Ich habe gerne hier gearbeitet"

"Ich habe gerne hier gearbeitet. Ich blicke zurück und gleichzeitig nach vorne", antwortete Sünwoldt auf die Laudatio des Bürgermeisters und erwähnte einige Stationen ihres Wirkens in der Stadt. Dabei kam ein Charakterzug zutage, der schon von Lorenz Müller Anerkennung fand: Sie stellte immer ihr Team in den Vordergrund. "Wir haben es geschafft" oder "Gemeinsam haben wir ..." waren häufig gebrauchte Formulierungen in ihrer Abschiedsrede. Die Videoschau mit Schlaglichtern ihrer langjährigen Tätigkeit, aufbereitet von Kulturbüroleiterin Dr. Doris Hafner, visualisierte ihr und den Gästen deutlich, was sich in der "Ära Sünwoldt" alles bewegt und ereignet hat. Beim abschließenden Imbiss nahm die ehemalige Museumschefin die Gelegenheit wahr, mit vielen ihrer Wegbegleiter im lockeren Gespräch die ein oder andere Anekdote aus der bewegten Museumsgeschichte auszutauschen.

Leseabende mit Sabine Sünwoldt gehen weiter

Auch wenn sich Sabine Sünwoldt im Ruhestand befindet, möchte sie die Couch für die Öffentlichkeit verlassen. "Die Leseabende mit mir gehen weiter", teilte sie unter Applaus der Gäste freudig mit. Und ein weiteres Merkmal wird bleiben: Das Logo des MUGS, von Sünwoldt entworfen und eingeführt, wird weiter für eines der abwechslungsreichsten Museen des Landkreises stehen.