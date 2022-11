Erstes Schwabmünchner Hoigärtle startet erfolgreich

Hunderte Gäste besuchten die Miniversion des Schwabmünchner Weihnachtsmarktes. Am Donnerstag beginnt der Hoigarten.

Der erste Schwabmünchner Kinderweihnachtsmarkt, das Hoigärtle, ist ein voller Erfolg gewesen. Hunderte Besucherinnen und Besucher schlenderten über den Stadtplatz. Die Buden dort wurden von Kindern betrieben, die Eltern standen unterstützend zur Seite. Sie boten unter anderem Selbstgebasteltes, Waffeln und Punsch an.

Es gab Tanz- und Musikvorführungen, einen Christkindlbriefkasten, eine Fotostation, und es waren leuchtende Engel auf dem Platz unterwegs. Nebenan im Gesundheitshaus las die ehemalige Museumsleiterin Sabine Sünwoldt Weihnachtsgeschichten für Kinder vor, und im Stadtgarten standen 24 illuminierte Christbäume.

Leuchtende Engel waren auf dem Hoigärtle unterwegs. Foto: Alexandra Wilbert

Das Hoigärtle fand zum ersten Mal statt und war eine Gemeinschaftsleistung von Werbegemeinschaft, den Elternbeiräten der St.-Ulrich-Grundschule und der Kindergärten. Alexandra Wilbert von der Werbegemeinschaft zeigt sich sehr zufrieden mit der Auftaktveranstaltung. "Es war so schön. Ein voller Erfolg", sagte sie. Da das Hogärtle so gut ankam, soll es laut Alexandra Wilbert auch im kommenden Jahr wiederholt werden. Möglicherweise sogar mit einem Märchenzelt im Stadtgarten, lässt sie durchblicken.

Die ehemalige Museumsleiterin Sabine Sünwoldt las Kindern Weihnachtsgeschichten vor. Foto: Alexandra Wilbert

Der Hoigarten startet am Donnerstag

Das Pendant zum Hoigärtle, der Schwabmünchner Weihnachtsmarkt Hoigarten, startet diesen Donnerstag, 1. Dezember, zum ersten Mal auf dem Stadtplatz in der Fuggerstraße. Der Schrannenplatz, der jahrzehntelang die Heimat des Hoigartens war, bleibt leer. Zudem wurden die Öffnungszeiten erweitert. In der Vergangenheit hatte der Weihnachtsmarkt immer am Donnerstag, Samstag und Sonntag geöffnet. Heuer können die Gäste den Markt auch an drei zusätzlichen Freitagen besuchen.

Zahlreiche Vorführungen von Kindern gab es auf dem Hoigärtle. Foto: Alexandra Wilbert

Knapp 20 Weihnachtshütten bieten Dekoartikeln, Kunsthandwerk, Getränken und Speisen. Das bedeutet, der Weihnachtsmarkt präsentiert sich nach zwei Jahren Corona-Pause etwas kleiner als gewohnt. Einige Verkäufer haben während der Pandemie aufgegeben und einige ehrenamtliche Organisationen schaffen es wiederum nicht, genügend Personal für den Hoigarten zu stellen, und haben deshalb auf eine Teilnahme verzichtet.

Ein großer beleuchteter Baum steht auf dem Stadtplatz, und es sind zahlreiche Auftritte von Chören und Musikgruppen geplant. Der Hoigarten findet bis Sonntag, 18. Dezember, immer donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 15 bis 20 Uhr statt. Die Eröffnungsfeier findet am Donnerstag, 1. Dezember, ab 17.45 Uhr mit einem Engelsspiel und Musik von der Trachtenkapelle Alpengruß statt. Der Nikolaus kommt am Donnerstag, 8. Dezember, gegen 18 Uhr zu Besuch. Ein umfangreiches Programm sorgt für Unterhaltung. An jedem Hoigartentag treten Musikgruppen, Chöre oder Bands auf. Im Stadtgarten leuchten in der Adventszeit 24 Bäume. (AZ)