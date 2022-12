Fahrrad verschwindet samt Schloss am Schwabmünchner Bahnhof

Erneut ist ein Fahrrad am Schwabmünchner Bahnhof verschwunden.

Ein Fahrrad samt Schlüsselschloss wurde am Freitag am Bahnhof in Schwabmünchen entwendet. Beim Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Trekking-Bike der Marke Pegasus. Das Fahrrad war vom Eigentümer an einen Fahrradständer abgeschlossen worden. Der Wert des Fahrrads wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Es handelt sich um den zweiten der Polizei bekannt gewordenen Fahrraddiebstahl am Bahnhof Schwabmünchen binnen einer Woche. Die Polizei Schwabmünchen bittet unter der Telefonnummer 08232/96060 um Hinweise.