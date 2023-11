Forstrevier Schwabmünchen hat einen neuen Leiter

Felix Miller ist neuer Leiter des staatlichen Forstreviers Schwabmünchen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg.

Der 30-jährige ist Nachfolger von Robert Boyda, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nachdem Miller fünf Jahre als Sachbearbeiter in der Bergwaldoffensive im Landkreis Garmisch-Partenkirchen am AELF Weilheim in Oberbayern tätig war, freut sich der gebürtige Augsburger nun in seine Heimat zurückkehren zu können.

„Und natürlich freue ich mich noch mehr darauf die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in meinem neuen Revier bestmöglich bei der Bewirtschaftung ihrer Wälder zu unterstützen“, sagt Miller. Er ist bei Fragen zur Waldbewirtschaftung oder forstlichen Förderung zur Bürosprechstunde mittwochs von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 08232/8069170 oder mobil unter 0173/5762426 erreichbar. Bild: Ralf Gang, AELF