Frühlingsgefühle beim Kunsthandwerkermarkt in Schwabmünchen

Beim Handwerkermarkt in Schwabmünchen am kommenden Sonntag gibt es handgemachte Produkte von über 40 ausgewählten Ausstellern.

Der Frühling lässt diese Woche wohl noch etwas auf sich warten, doch beim Kunsthandwerkermarkt in Schwabmünchen kommen vielleicht schon die ersten Frühlingsgefühle auf. An diesem Sonntag, 12. März, können Interessierte die Vorboten des Frühlings von 10 bis 17 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen erleben.

Zu sehen gibt es Kunst, Handwerk und Design von 40 verschiedenen Ausstellern. Wie im Vorjahr präsentieren die Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen ihre gefertigten Waren. Dazu gehören Mode, Schmuck, Floristik sowie Arbeiten aus Papier, Keramik oder Holz. Das abwechslungsreiche Warensortiment reicht von Dekorationen für das bevorstehende Osterfest bis zu Wellnessprodukten, praktischen Haushaltsgegenständen und Accessoires. Der Markt lädt zum Schlendern ein und inspiriert zu neuen Dekorationsideen für das eigene Zuhause oder zum Kauf von Geschenken für die Liebsten. Zu entdecken gibt es auch kulinarische Angebote sowie Kaffee und Kuchen. (AZ)