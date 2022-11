Schwabmünchen

vor 47 Min.

Geflüchtete Ukrainerin: "Die Arbeit in der Wertachklinik gibt mir Kraft"

Die Ukrainerin Maiia arbeitet seit Juni in der Schwabmünchner Wertachklinik. Währenddessen macht sie sich große Sorgen um ihre Familie in der Ukraine.

Plus Während ihr Sohn als Soldat in der Ukraine kämpft, arbeitet die 48-jährige Maiia in der Schwabmünchner Wertachklinik. Wie sich ihr Leben in einer Parallelwelt anfühlt.

Von Paula Binz Artikel anhören Shape

Wenn die 48-jährige Maiia im Schwabmünchner Schwesternheim aufwacht, schaut sie zuerst auf ihr Handy. Hat ihr Mann geschrieben? Wie ist die Lage in der Ukraine? Maiia stammt aus einem Dorf in der Nähe der südukrainischen Stadt Saporischja, die seit Monaten hart umkämpft wird. Ihre Familie, die dort bleiben musste, schwebt regelmäßig in Lebensgefahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen