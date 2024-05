Handgreiflicher Ehestreit vor der Polizeiinspektion in Schwabmünchen

Durch das aggressive Verhalten eines Mannes ist ein Polizist verletzt worden. Auch die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem handfesten Ehekrach ist es in der Nacht auf Sonntag gegen 0.50 Uhr vor der Schwabmünchner Polizeiinspektion gekommen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Ein 48-jähriger Mann hatte sich und seine Frau zunächst von einem Bekannten von einer Party abholen lassen. Während der Autofahrt geriet das stark alkoholisierte Ehepaar in Streit und der 48-Jährige wurde seiner Frau gegenüber handgreiflich. Der Bekannte, der das Ehepaar fuhr, hielt schließlich kurzerhand vor der Polizeiinspektion an. Polizisten eilten aus dem Gebäude, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Doch der Ehemann zeigte sich weiterhin aggressiv und stieß einen Beamten zur Seite. Daraufhin brachten die Polizisten den Mann zu Boden und fesselten ihn unter starker Gegenwehr. Er beleidigte und bedrohte zudem während des gesamten Vorfalls die Polizisten und wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Zwei Personen verletzt

Beim Gerangel zog sich einer Beamten Schürfwunden zu, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die Ehefrau erlitt während des Streits im Auto ebenfalls Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun gegen den Mann wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.