Schwabmünchen

06:13 Uhr

Leichenwagen will Sarg abholen und bekommt einen Strafzettel

Plus Die Bestatterin fühlt sich zu Unrecht bestraft und der Sohn der Verstorbenen hat kein Verständnis für das Knöllchen. Was die Kommunale Verkehrsüberwachung zu dem Vorfall sagt.

Von Carmen Janzen

Armin Drexls Mutter ist gestorben. Das Bestattungsunternehmen Veney aus Königsbrunn holt den Leichnam am vergangenen Mittwoch in der Ferdinand-Wagner-Straße in Schwabmünchen mit einem silbergrauen Kastenwagen der Marke Mercedes Vito ab, der "von 11.29 bis 11.32 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg" parkt. So steht es auf dem Strafzettel der Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte. 55 Euro Verwarngeld sollen nun bezahlt werden.

