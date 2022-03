Lothar Zull: Vom Düsentriebwerksmechaniker zum Fotograf

Plus Der Schwabmünchner Künstler zeigt derzeit zwei Ausstellungen in Schwabmünchen.

Die Fotografie fasziniert Lothar Zull aus Schwabmünchen schon immer. Dieses große Interesse hat sich im Rentenalter nun noch verstärkt. In seiner "Wahlheimat" zeigt er derzeit gleich zwei völlig unterschiedliche Ausstellungen. Eine im Museum und eine im Gesundheitshaus Reichart.