Musiker gehen in Schwabmünchen auf eine besondere Reise

Beim großen Frühjahrskonzert der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen geht es durch die Musikwelt.

Das diesjährige Frühlingskonzert des Vororchesters, des Jugendblasorchesters und des Hauptorchesters der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen stand unter dem Motto „Unsere Reise“.

Den Anfang machte das Vororchester. Ziemlich aufgeregt waren die jungen Musiker schon vor Beginn, denn vor so viel Publikum hatten viele noch nicht musiziert. Mit dem Stücken „See you again“, „Mission impossible und „Shut up and dance with me“ starteten sie mit ihrem Dirigenten Josef Utz ihre kurze Reise durch die Musikwelt. Anschließend zeigte das Jugendblasorchester sein Können. „Herr Utz hat uns heuer ins kalte Wasser geworfen und wir mussten etwas Klassisches üben“, begann Florian Ritschel seine Moderation. Mit der Ouvertüre „Die Forelle“ startete das Jugendblasorchester seinen musikalischen Trip.

Ausflug in die Popmusik und Richtungswechsel

Danach ging es mit „Take my breath away“ in die Luft, anschließend mit „No time to die“ aus James Bond 007 ins Kino, extra für den Dirigenten Josef Utz, der ein großer Fan von James Bond ist. Nach dem Ausflug in die Popmusik folgte ein musikalischer Richtungswechsel zum Reggae, bevor mit „Green Onions“ das letzte Stück vorgeführt wurde. Doch ihre Reise war noch nicht zu Ende. Zusammen mit dem Hauptorchester durfte das Jugendblasorchester noch ein Medley von Robbie Williams und einem Konzertmarsch spielen.

Mit Dirigent Wolfgang Siegert begann das Hauptorchester seine Reise mit einem Abstecher in die Oper „Carmen“. Weiter ging es zu einer Modeschau. Doch an dieser Stelle musste Sandra Deschler, die gemeinsam mit Fabian Ritschel die Zuhörer durch den Abend begleitete, diesen erst einmal aufklären. Es handelte dabei nicht um ein Kleidungsstück, sondern um das Musikstück von Maurice Ravel.

Zehn Jahre aktives Musizieren in der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen:

Maxi Raith, Fabian Ritschel und Julia Stangel (JBO).

Hauptorchester, zehn Jahre aktives Musizieren in der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen: Elias Jauchmann, simon Mayer, Marina-Theresia Hiller und Lara Vollert.

15 Jahre aktives Musizieren in der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen:

Jonas Seitz.

20 Jahre aktives Musizieren in der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen:

Wolfgang Siegert und Franziska Brandt.

30 Jahre aktives Musizieren in der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen:

Andreas Meiringer und Christoph Menter.

Weiter mit dem Schiff segelte das Orchester in die Karibik, anschließend folgte den südamerikanischen Klängen das Kontrastprogramm mit einer Böhmischen Polka. Mit einem Konzertmarsch ging es zurück und beendet wurde die musikalische Reise mit der Polka „Unsere Reise“, bei der durfte das JBO wieder mit musizieren. Dieses Stück hatten beide Orchester in einem Workshop zusammen mit dem Tubist und Komponist Peter Laib ausgearbeitet, mit dem Ziel, die Jugend auch für traditionelle Blasmusik wie zum Beispiel die Polka zu begeistern.

