Schwabmünchen

vor 19 Min.

"O'zapft is" auf dem Michaeli-Markt in Schwabmünchen

Es war der Auftakt zum traditionellen Michaeli-Markt: Bürgermeister-Stellvertreter Josef Alletsee sticht in Schwabmünchen am Donnerstagabend das Fass an.

Von Christian Kruppe

Für den Bürgermeister-Stellvertreter Josef Alletsee ist der Fassanstich auf dem Michaeli-Markt in Schwabmünchen am Donnerstagabend eine Premiere gewesen. Er vertrat Bürgermeister Lorenz Müller, der sich im Urlaub befindet. Alletsee benötigte acht Schläge, bis das Bier floss, schaffte es aber ohne Panne und spritzendes Bier. Und die Festgäste im Zelt applaudierten. Im Anschluss spielte die Joe-Williams-Band. Der Fassanstich war der Auftakt zum traditionellen Michaeli-Markt, der nach zwei Jahren wieder in gewohnter Form stattfinden kann.

