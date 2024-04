Schwabmünchen bleibt eine "Fairtrade"-Stadt

Die Stadt Schwabmünchen erfüllt alle fünf Kriterien der Kampagne und trägt damit für weitere zwei Jahre den Titel.

Vor zwei Jahren erhielt die Stadt Schwabmünchen von dem gemeinnützigen Verein Fairtrade Deutschland erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort. Jetzt wurde der Titel verlängert.

Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller freut sich darüber und sagt: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Schwabmünchen. Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Ich bin stolz, dass Schwabmünchen dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört. Wir setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“

Was konkret in der Stadt Schwabmünchen passiert

Das Engagement in Fairtrade-Towns und auch in Schwabmünchen ist vielfältig: Es gibt das faire Frühstück, Infostände auf verschiedenen städtischen Festen, Diavorträge, alle zwei Jahre einen „Fairen Tag“ in der Stadthalle mit Aktionen für Jung und Alt wie beispielsweise einer fairen Modenschau.

In Museum und Galerie sind Sonderausstellungen, zuletzt die Karikaturenausstellung zum Thema Klimagerechtigkeit und Umwelt, zu sehen. Geplant sind in naher Zukunft zum Beispiel auch turniergerechte "Faire Bälle" für verschiedene Sportarten. „Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement“, sagt Margit Stapf als Leiterin der Steuerungsgruppe.

800 Fairtrade-Städte gibt es in Deutschland

Die Fairtrade-Towns-Kampagne bietet der Stadt Schwabmünchen auch konkrete Möglichkeiten zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die 2015 verabschiedet wurden. Schwabmünchen ist eine von weit über 800 Fairtrade-Städten in Deutschland. Das globale Netzwerk umfasst über 2000 Fairtrade-Städten in insgesamt 36 Ländern. Um noch besser und kreativer die Fairtrade-Idee in Schwabmünchen zu verbreiten, hat die Lenkungsgruppe eine abendliche Schulung mit der Referentin Karina Bischke von Fairtrade Deutschland wahrgenommen. Ein Motivationsschub, zusätzliche inhaltliche Impulse und konkrete Projekte waren das Ergebnis. (AZ)

