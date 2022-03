Tesla an der Ladesäule beschädigt

Eine unbekannte Person hat offenbar einen geparkten Tesla in Schwabmünchen angefahren.

Eigentlich wollte der Besitzer seinen Tesla in der Rudolf-Diesel-Straße in Schwabmünchen nur aufladen, als er ihn dort an der Ladesäule am Freitag, 11. März, um 7.30 Uhr abstellte. Doch als er sein E-Auto gegen 12.30 Uhr wieder abholen wollte, bemerkte er eine Delle und einen Kratzer an der Fahrertür. Die Polizei Schwabmünchen bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon 08232/96060.