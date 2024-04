Unbekannter verkratzt Auto in Schwabmünchen

In Schwabmünchen wurde in der Nacht auf Sonntag ein graublauer geparkter Jeep mutwillig verkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht auf Sonntag wurde ein in der Hochfeldstraße in Schwabmünchen geparktes Auto an beiden Außenseiten großflächig verkratzt. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen graublauen Jeep Wrangler. Die Höhe des entstandenen Lackschadens beträgt wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter 08232/9606-0 entgegen. (AZ)