Verlosung: Gewinnen Sie Karten für Michael Fitz in Schwabmünchen

Michael Fitz ist als Tatort-Kommissar bekannt. Doch der Schauspieler und Musiker tritt auch mit einem eigenen Programm auf - unter anderem in Schwabmünchen.

Der Mann. Kein allzu kompliziertes Thema, möchte man meinen. Doch was dem Schauspieler und Musiker Michael Fitz alles dazu einfällt, lässt auf einen selbstkritischen Geist schließen. Nicht auf der Strecke geblieben, aber auch nicht wirklich angekommen, sei der Mann. Eher noch unterwegs in Richtung einer ungeschönten Selbstsicht. Was Fitz über den Mann von heute denkt, bekommen Gäste am Mittwoch, 6. April, in der Stadthalle in Schwabmünchen zu hören. Bei uns können Sie Karten gewinnen.

Die meisten dürften Fitz aus dem Fernsehen kennen. Der Schauspieler, ein Spross der Münchner Künstlerfamilie Fitz, spielt den Kriminaloberkommissar Carlo Menzinger in der ARD-Fernsehserie Tatort. Derzeit steht er auch als bayrisch-exzentrischer Kriminalhauptkommissar Hubert Mur in der Serie „Die Toten von Salzburg“ mit recht eigenen Ermittlungsmethoden vor der Kamera. Doch Fitz ist nicht nur Schauspieler, sondern schreibt auch, liest, singt und komponiert.

Ticketverlosung: Michael Fitz tritt in der Stadthalle in Schwabmünchen auf

Seit 2008 tourt der Münchner durch die Lande und füllt mit eigenen Programmen die Säle. Dialekt, Komik, Weltanschauliches, Selbsterfahrenes – das sind seine Stärken. Begleitet von mehreren Gitarren bringt er seine Gedanken auf den Punkt. Im April steht Fitz in der Schwabmünchner Stadthalle auf der Bühne.

Die Buchhandlung Schmid stellt für diese Veranstaltung fünfmal zwei Freikarten zur Verfügung. Wer bei der Verlosung mitmachen möchte, kann bis Sonntag, 3. April, um 18 Uhr, eine E-Mail an: gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de schicken – mit Angabe von Name und Telefonnummer. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden dann informiert.