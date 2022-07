Rotary Club wird 25: "Was wir tun, muss fair, nützlich und sinnvoll sein"

Der Rotary Club Schwabmünchen ist 25 Jahre alt geworden. Was den Club ausmacht, darüber sprechen Andreas Fischer, Fritz Schneider und Eberhard Jendrzej.

Den Rotary Club Schwabmünchen gibt es nun seit 25 Jahren. In der Öffentlichkeit vor Ort in Schwabmünchen werden sie oft als Zusammenschluss älterer Herren wahrgenommen, die auf dem Hoigarten Strickmützen zu wohltätigen Zwecken verkaufen. Was macht den Club wirklich aus?



Andreas Fischer: Wir verkaufen ja tatsächlich Mützen am Hoigarten, um Spenden zu sammeln für unsere sozialen Projekte, und unser Altersdurchschnitt liegt bei knapp 60 Jahren. So falsch ist das Bild also gar nicht, obwohl wir natürlich auch Frauen und jüngere Mitglieder im Club haben. Aber Spaß und Klischee beiseite. Der Rotary Club ist eine wohltätige Organisation, eine Vereinigung aktiver Menschen, überparteilich, überreligiös und basisdemokratisch. Uns verbindet ein gemeinsames Wertegerüst weltweit. Was wir tun, muss unter anderem fair, nützlich und sinnvoll sein. Wir tun Konkretes und wollen uns kümmern.

Welche Ziele verfolgt der Club?



Fritz Schneider: Die großen Ziele lassen sich in sieben Punkten zusammenfassen. Frieden und Konfliktprävention, Krankheitsprävention und -behandlung, Gesundheitsfürsorge für Mütter und Kinder, Wasser und Hygiene, Elementarbildung, Wirtschafts- und Kommunalentwicklung und Umweltschutz. Das größte rotarische Projekt ist noch immer "End Polio now", der endgültige Sieg über die Kinderlähmung.

Man liest oft von internationalen Projekten, die unterstützt werden. Wem hilft der Rotary-Club Schwabmünchen in unserer Region?



Eberhard Jendrzej: Jeder Präsident versucht in seinem Amtsjahr ein lokales und in internationales Projekt zu verwirklichen. Wir unterstützen zum Beispiel die Caritas, die St.-Gregor-Familienhilfe und die Tafeln in Schwabmünchen, Bobingen und auf dem Lechfeld. In den vergangenen 25 Jahren haben wir 90 Projekte im näheren Umkreis mit insgesamt 170.000 Euro unterstützt, das entspricht fast der Hälfte unserer gesamten Ausgaben. Davon gingen 28.500 Euro an die Tafeln. Wir starten aber auch jährlich eine Schulwegaktion mit den "Pass-auf-Plakaten", bieten ein Ferienprogramm an und organisieren eine Berufsberatung am Gymnasium.

Warum wechselt eigentlich jedes Jahr der Präsident des Clubs?



Andreas Fischer: Ich glaube, das ist eines der Erfolgsrezepte der Rotarier. Man weiß, man bekommt das ehrenamtliche Führungsamt nach einem Jahr auch wieder los. So kann man sich mit großem Elan auf die Arbeit stürzen. Zudem verhindert es Machtkämpfe, Starrheit und die Verteidigung von Pfründen.

Im Rotary Club kann man nicht einfach so Mitglied werden. Wie funktioniert das?



Andreas Fischer: Man muss von einem Mitglied des Clubs eingeladen werden. Dann gibt es in der Regel eine Vorstellung. Alle Clubmitglieder müssen den Neuzugang akzeptieren, beziehungsweise mindestens 90 Prozent müssen dafür sein. Wir nennen uns übrigens nicht Mitglieder, sondern Freunde. Uns verbindet schließlich eine lebenslange Freundschaft und wir verbringen viel Zeit miteinander.

Stimmt. Die Präsenzpflicht zählt ja zu den rotarischen Pflichten. Was hat es damit auf sich?



Fritz Schneider: Jeder Rotarier ist verpflichtet, an einem wöchentlichen Meeting im Clublokal teilzunehmen. Diese Präsenzpflicht kann auch durch Projektarbeit ersetzt werden. Ist ein Rotarier auf Reisen, kann er an jedem rotarischen Meeting auf der ganzen Welt teilnehmen, eine wunderbare Möglichkeit, rotarische Freunde in aller Welt kennenzulernen. Viele Clubs bieten auch die Online-Teilnahme an.

Das heißt, Sie müssen viel Zeit und im besten Fall auch noch viel Geld mitbringen. Wäre Golfspielen nicht einfacher?



Eberhard Jendrzej: Nun, das ist eine Frage der Prioritäten. Wir wollen soziale Verantwortung übernehmen. Eigentum verpflichtet eben auch. Aber tatsächlich bekommen wir mittlerweile auch Absagen, wenn wir neue rotarische Freunde in den Club einladen wollen. Es mangelt vielen heutzutage an der Zeit. Doch wenn sich jemand nicht einbringt, ist das auch keine rotarische Freundschaft. Man geht schon eine Verpflichtung ein und investiert Zeit und Geld. Beides muss man wollen.

Eine Frage an alle drei: Welches war Ihr persönliches Highlight in den vergangenen Jahrzehnten im Club?



Andreas Fischer: Es war ein Projekt in meiner Zeit in Amerika. Dort gibt es das "Mobile Meal". Rotarier bringen armen Menschen ein Mittagessen. Ich habe damals einer alten Dame in ihrem Wohnwagen-Getto an ihrem 90. Geburtstag ein Essen gebracht und mich mit ihr unterhalten. Ich war der einzige Mensch, der sie an ihrem hohen Feiertag besucht hat. Sie war zu Tränen gerührt und hat sich so darüber gefreut, das hatte fast biblische Ausmaße. Das werde ich nie vergessen. Aber auch beim aktuellen Projekt, bei dem wir medizinische Hilfsgüter zu einer Orthopädischen Einrichtung nach Albanien brachten, war es einfach nur schön, die Gesichter der Menschen zu sehen, die sich über diese dringend benötigte praktische Hilfe freuen.

Das ist der Rotary Club Schwabmünchen

Der Rotary Club Schwabmünchen wurde vor 25 Jahren auf Anregung des damaligen Landsberger Clubchefs gegründet. Anfangs setzte sich der Club aus 20 Personen zusammen, heute sind es etwa 30.

Etwa 1,2 Millionen Rotarier sind in mehr als 200 Ländern in 36.246 Clubs organisiert. Alle Clubs gehören der globalen Vereinigung Rotary International an.

Die Aufnahme in einen Club erfolgt nur auf Einladung.

Die Mitglieder der Clubs nennen sich Freunde und sind weltweit vernetzt und knüpfen Kontakte, zum Beispiel durch Austauschprogramme.

Der Präsident und weitere Amtsträger werden im jährlichen Wechsel ins Amt berufen. Vor wenigen Wochen hat der Schwabmünchner Arzt Dr. Michael Schuldlos aus Schwabmünchen das Amt von Andreas Fischer aus Bobingen übernommen.

Zu den Pflichten der rotarischen Freunde zählt die Präsenz. Einmal die Woche findet ein Treffen statt. Im Schwabmünchener Club findet es jeden Mittwochabend im Hiltenfinger Keller statt.

Der Rotary Club Schwabmünchen hat in den vergangenen Jahren rund 200 Projekte mit einer Gesamtsumme von knapp 360.000 Euro unterstützt. Der Club unterstützt unter anderem Waisenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Hospize und Umweltprojekte vor Ort und in aller Welt.





Fritz Schneider: Ein Besuch in einem kargen Behindertenheim in Ungarn. Dort haben wir einen Treppenlift installiert. Zuvor mussten die Pfleger die Rollstühle immer die Treppen hochzerren. Dort helfen zu können, ist großartig.





Eberhard Jendrzej: Ich bin seit der Clubgründung mit dabei, engagiere mich seit 22 Jahren im Vorstand, deshalb möchte ich gar kein einzelnes Projekt hervorheben. Es ist immer ein schönes Gefühl, etwas Sinngebendes zielorientiert zu machen.