Schwabmünchen

vor 49 Min.

Wenn eine ukrainische Deutschlehrerin Augsburger Dialekt kennenlernt

Plus Khrystyna Kosarenko hatte in der Ukraine Deutsch unterrichtet. Am Schwabmünchner Gymnasium leitet sie nun die Willkommensgruppen für ukrainische Schüler.

Von Paula Binz

Die Schulglocke läutet und verkündet das Ende der Pause. Als Khrystyna Kosarenko in das Klassenzimmer kommt, sitzen ihre Schüler bereits an ihren Plätzen. "Wie geht es euch?", fragt die ukrainische Lehrerin auf Deutsch. "Gut" und "Es geht so" hört man aus verschiedenen Ecken. Dann wechselt Kosarenko auf ihre Muttersprache und lässt die Reporterin zunächst ratlos zurück. Ein Blick auf die Tafel lässt allerdings erahnen, was in der kommenden Stunde behandelt werden wird: die Konjugation von Verben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen