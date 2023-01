Wer bedarfsgerecht einkauft, spart Geld: Expertin gibt Tipps

Plus Großpackung versus Kleinstmengen, Fertigprodukt oder lieber selbst gekocht? Eine Fachfrau erklärt, wo man beim Einkaufen wirklich sparen kann.

Beim Gang durch die Supermarktregale landet so manche Verführung im Einkaufswagen: Sonderangebote, geschickt platzierte vermeintliche Schnäppchen oder die Großpackung, die mehr Inhalt für weniger Geld verspricht. Aber stimmt das auch immer?