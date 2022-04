Winterliche Verhältnisse beim Frühlingsfest in Schwabmünchen

Wie die Besucher mit Kälte und Schnee beim ersten großen Freiluftfest des Jahres in Schwabmünchen zurechtkamen.

Wer hat vergessen, den Frühling zu bestellen? Das dürfte eine der zentralen Fragen auf dem Frühlingsfest der Schwabmünchner Werbegemeinschaft gewesen sein. Denn frühlingshaft war das Wetter nicht.

Glühwein und Weihnachtsmusik

An einigen Ständen wurde sogar Weihnachtslieder gespielt. Letztlich war die Freude der Menschen, endlich wieder einen "ganz normalen" Markt besuchen zu können, größer als der Ärger über die kalten Temperaturen. Darauf hatten die einige Standbetreiber reagiert. Es wurden viele warme Getränke angeboten. Auch Glühwein war zu bekommen. Und so störte es fast keinen Besucher, dass erst einmal den Schnee vom Tisch räumen musste, um dann Platz nehmen zu können. Ein Musiker einer Gruppe, der trotz klammer Finger tapfer Stimmung verbreitete, meinte: "Bei 20 Grad kann jeder feiern. Wir in Schwabmünchen können das auch so."

