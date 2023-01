Schwabmünchner Handball-Nachwuchs auf Bundesliga-Kurs

Einen klaren Sieg gegen Krefeld gab es für die A-Jugend-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen.

Zwei tolle Tage, zwei wichtige Punkte und ein schönes Teamevent – der Ausflug der Jugendbundesliga-Mannschaft der Schwabmünchner Handballerinnen nach Krefeld wird allen Beteiligten sicher noch lange im Gedächtnis bleiben. Rein sportlich sorgte die weibliche A-Jugend mit dem 32:19 bei der Turnerschaft St. Tönis für ein echtes Statement.

Die Schwabmünchnerinnen waren von Beginn an extrem fokussiert und zeigten vor allem in der gewohnt offensiven Abwehrformation eine Topleistung. Schon nach vier Minuten hatten die Gelb-Blauen mehrfach den Ball erobert und ein 0:4 auf die Anzeigetafel gebracht, ehe die Gastgeberinnen erstmals erfolgreich waren. Gut eine Viertelstunde lang verlief die Partie jetzt ausgeglichener, dann allerdings zündeten die TSV-Handballerinnen den an diesem Abend unwiderstehlichen Turbo. Gestützt auf eine großartig haltende Torhüterin Lara Rettermeier, Spielmacherin und Abwehrspitze Lea Lammich und die bereits vor Weihnachten in absoluter Topform spielende Julika Birnkammer ging es jetzt Schlag auf Schlag, und beim Pausenstand von 7:16 war fast schon eine Vorentscheidung gefallen.

Abwehr des TSV Schwabmünchen aufmerksam

Die verständlicherweise spürbar konsternierte Mannschaft der Turnerschaft fand auch nach Wiederanpfiff kein Mittel mehr gegen den nach wie vor sehr aufmerksamen Abwehrverbund der Gäste. Ein Ballverlust reihte sich an den nächsten, und die Schwabmünchnerinnen ließen sich nicht zweimal bitten. Mit einem 8:0-Lauf schraubten die Gelb-Blauen das Resultat auf 24:7, ehe sie es dann doch ein wenig ruhiger angehen ließen. Auch wenn es an diesem Abend natürlich wieder einige herausragende Einzelleistungen gab, war der sehr geschlossene Teamauftritt der Schlüssel zu einem am Ende großartigen 32:19-Erfolg. Mit diesem Sieg können die Schwabmünchnerinnen nun am letzten Spieltag in Nellingen aus eigener Kraft den Einzug ins DHB-Pokalfinale schaffen und sich so auch einen Fixplatz für die nächste JBLH-Saison sichern.